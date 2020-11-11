Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих композиций

Автор песен многих звезд отечественного шоу-бизнеса Павел Климат живет на Украине. Музыкант рассказал, что за каждую композицию получает несколько тысяч долларов.

Среди клиентов Паши Климата есть не только Ольга Бузова, но и не менее известные артисты, такие как Клава Кока, Лолита, Елена Темникова, Джиган и Глюкоза. По словам автора треков, доход от некоторых песен он получает в виде роялти — то есть, авторских отчислений за использование композиции.

Павел отметил, что в последнее время работает не один: писать тексты ему помогает хип-хоп исполнитель Сергей Рудой, а аранжировки пишет напарник Николай Журавлев. При этом композитор уверяет, что не работает исключительно ради денег: если ему не нравится идея, то откажется от работы вне зависимости от гонорара. Бывали и другие случаи, когда, заинтересовавшись идеей, Климат соглашался на небольшую оплату труда, пишет News.ru.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ольга Бузова намекнула на возможную свадьбу со своим возлюбленным, блогером Давидом Манукяном.