Бузова намекнула на помолвку с Манукяном

Певица носит кольцо на безымянном пальце и многие решили, что блогер сделал возлюбленной предложение.

Певица Ольга Бузова отметила юбилей отношений с блогером Давидом Манукяном. Она выложила фотографии и видео с праздника в своем Instagram.

На кадрах поклонники разглядели помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Фанаты уверены, что Бузовой сделали предложение и, видимо, она ответила согласием. Пока что артистка и блогер не отвечают на вопросы о будущей свадьбе.

Напоминаем, что Бузова и Манукян долгое время скрывали свои отношения. Певица даже ходила на телешоу, чтобы найти супруга, но в итоге объявила о своей любви к Давиду. Возлюбленные вместе чуть больше года. За это время ходило много слухов: недавно СМИ писали о разладе в паре.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева оскорбила возлюбленного Бузовой. Блогер назвала своего коллегу «зашкваром». Что об этом думает Манукян – непонятно.