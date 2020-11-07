Ивлеева оскорбила возлюбленного Бузовой

Блогер назвала своего коллегу «зашкваром». Что об этом думает Манукян – непонятно.

Телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала, что думает о блогере Давиде Манукяне, возлюбленном Ольги Бузовой. На вопрос она ответила во время поездки на Lamborghini.

Знаменитость приняла участие в блиц-опросе и, когда у нее спросили, кого она считает «зашкваром», Ивлеева назвала имя Давида. Пояснять телеведущая ничего не стала. Напоминаем, что не только к блогеру, но и самой Бузовой Ивлеева относится предвзято. Она считает, что певиц все время пытается «хайпить» и не заслуживает такой популярности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлееву раскритиковали после выхода нового сезона «Орла и решки». Пользователи пишут, что Ивлеева как будто «зазвездилась».