Ивлееву раскритиковали после выхода нового сезона «Орла и решки»

Поклонники считают, что блогер «зазвездилась».

Настя Ивлеева вновь стала ведущей «Орла и решки». Когда поклонники узнали об этом, они очень обрадовались, но сейчас пожалели о таком решении создателей шоу. Такой вывод можно сделать, если почитать комментариями под выпуском об Албании на YouTube.

Пользователи пишут, что Ивлеева как будто «зазвездилась». Они не понимают, почему девушка начала вести себя так неестественно – ведь именно за искренность фанаты полюбили блогера. Они критикуют ее образ и манеру держаться. Также им не нравится, как Ивлеева общается со своей соведущей.

«Что с ней стало? Раньше смотрела все выпуски с ней, сейчас просто невозможно смотреть»,

— недоумевают поклонники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ивлеева и Элджей тратят на виллу на Мальдивах огромные суммы. Сутки им обходятся в 760 тысяч рублей.