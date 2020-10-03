Ивлеева и Элджей тратят на виллу на Мальдивах огромные суммы

Сутки им обходятся в 760 тысяч рублей.

Блогер Настя Ивлеева и ее супруг рэпер Элджей отправились отдыхать на Мальдивы. Они остановились в дорогом отеле, за номер в котором придется заплатить 760 тысяч рублей. В распоряжении супругов есть бассейн, отличный вид из окна, площадка для загара и отдыха и многое другое. Подробностями Ивлеева поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Непонятно, как долго Ивлеева и Элджей планируют отдыхать в дорогом отеле, но поклонники убеждены, что они потратят далеко не один миллион рублей. Кто-то, комментируя в соцсетях публикации звезды, отметил, что блогер вновь слишком много хвастается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Олег Майами признался, что никогда не любил Настю Ивлееву.