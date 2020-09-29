Олег Майами признался, что никогда не любил Настю Ивлееву

Олег Майами признался, что никогда не любил Настю Ивлееву
Майами рассказал о романе с Ивлеевой. Фото: https://www.instagram.com/miamioleg_official/

Звезды состояли в отношениях на протяжении трех месяцев.

Рэпер Олег Майами рассказал о своем романе с блогером Анастасией Ивлеевой в рамках интервью на YouTube. Спустя два года после разрыва артист решил признаться, что никогда не любил девушку.

Майами заявил, что встречался с Ивлеевой всего три месяца. Он постоянно выступал, а девушка – отправлялась в этот момент на съемки. Так как их отношения не были долгими, расставание не причинило никому боли. Рэпер добавил, что был рад, когда Ивлеева и Элджей влюбились друг в друга. Теперь Майами приходится избегать своего бывшего друга, чтобы не было неловких ситуаций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС завела дело на Ивлееву за рекламу вермута на YouTube. Отмечается, что в нем блогер рекламирует итальянский вермут. При этом ракурс позволяет определить марку алкогольного напитка, но не тоника, который также добавляется в коктейль.

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