ФАС завела дело на Ивлееву за рекламу вермута на YouTube

Ленинградское УФАС возбудило дело в отношении блогера Анастасии Ивлеевой, которая незаконно прорекламировала алкоголь в Сети.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. Речь идет о ролике Ивлеевой с исполнителем Олегом Газмановым, который был размещен на YouTube-канале.

Отмечается, что в нем блогер рекламирует итальянский вермут. При этом ракурс позволяет определить марку алкогольного напитка, но не тоника, который также добавляется в коктейль.

«В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей», — считают в региональном управлении УФАС. В результате ведомство пришло к выводу, что в ролике рекламируется алкогольный напиток. Такая реклама в Сети запрещена.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Анастасия Ивлеева и Ида Галич попали в список Forbes как одни из самых богатых знаменитостей в Instagram.