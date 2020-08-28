Ивлеева и Галич поругались из-за мест в списке Forbes

Блогеры очень хорошо общались и начали заниматься соцсетями примерно в одно время.

Популярные блогеры Анастасия Ивлеева и Ида Галич попали в список Forbes как одни из самых богатых знаменитостей в Instagram. Первая, несмотря на огромное количество подписчиков, заняла шестое место, а ее подруга оказалась на третьей строчке. Галич выложила радостный пост, в котором поделилась хорошей новостью, отметив, что не делает розыгрышей.

Ивлеева сделала скриншот публикации и выложила ее в свои «сториз». Она написала, что все очень рады за блогера, но лучше бы Галич успокоиться. Галич попыталась объяснить, что не хотела никого задеть своими словами, но, кажется, конфликта уже не избежать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы гонорары Ивлеевой и Коваль за съемки в «Орел и решка».