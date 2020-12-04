В Бурятии зафиксировали сильное землетрясение

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки на территории Республики Бурятия. Магнитуда землетрясения достигла 5,7.

Как сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН, сейсмическая активность была зафиксирована в половину четвертого дня в четверг, 3 декабря.

По данным Байкальского филиала Геофизической службы РАН, эпицентр колебаний находился в Северо-Байкальском районе республики, в семидесяти километрах западнее Байкала. Магнитуду оценили в 4,8, но в эпицентре — в 7. Землетрясение могли ощущать жители нескольких поселков и города Северобайкальска.

Разрушений зафиксировано не было, передает «Интерфакс». Все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Чили зафиксировали землетрясение магнитудой выше 5. Землетрясение произошло в среду, 2 декабря, в административной области Антофагаста, что на севере государства.