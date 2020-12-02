В Чили зафиксировали землетрясение магнитудой выше 5

Чилийские специалисты в области сейсмологии зафиксировали подземные толчки, магнитуда которых достигла 5,2.

Землетрясение произошло в среду, 2 декабря, в административной области Антофагаста, что на севере государства. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Известно, что очаг был расположен на глубине почти 70 километров. Эпицентр землетрясения находился почти в 30 километрах от города Антофагаста, в котором проживают более 380 тыс. человек.

Сведения о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Турции число жертв землетрясения увеличилось до 113 человек. В Измире сейсмологи зафиксировали 170 повторных подземных толчков. Магнитуда 21 их них превышала 4,0.