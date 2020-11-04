В Турции число жертв землетрясения увеличилось до 113 человек

Спасатели Турции продолжают работать с последствиями землетрясения, которое случилось в городе Измир 30 ноября. На данный момент известна информация о 113 погибших в результате подземных толчков.

Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции, в стране выписаны из больницы 898 пострадавших из 1035 человек. При этом лечение еще 137 раненых в результате землетрясения продолжается.

Отметим, что спецслужбы республики продолжают разбирать завалины после землетрясения и стараются помочь каждому пострадавшему жителю страны.

Напомним, что землетрясение произошло 30 ноября в турецком городе Измире. Сейсмологи зафиксировали 170 повторных подземных толчков. Магнитуда 21 их них превышала 4,0.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Турции на курорте в море утонула 74-летняя россиянка.