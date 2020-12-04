Кто в Петербурге сможет сделать вакцину от COVID-19: инфографика Gazeta.SPb

Петербург готов к массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Gazeta.SPb рассказывает, с кого в Северной столице начнут прививочную кампанию.

Уже известно, что Петербург получил крупную партию вакцин от коронавируса «Спутник V». Она включает 1600 доз.

Когда именно начнется массовая вакцинация, в Смольном пока не знают. Впрочем, президент России Владимир Путин поручил провести эту работу уже на следующей неделе.

Власти Петербурга рапортовали: город к вакцинации готов. Два пункта вакцинации будут работать в Городской больнице №40 и в поликлинике Красногвардейского района. До конца этого года откроют еще три — в Клинической инфекционной больнице им. С.П.Боткина и поликлиниках Кировского и Калининского районов. Сейчас для них закупают специальные холодильники.

По поручению президента, в первую очередь вакцину получить должны учителя и медики. Власти также, говоря о вакцине, неоднократно отмечали, что прививки сначала будут делать россиянам из групп риска, Среди них – педагоги, медики, сотрудники служб жизнеобеспечения, россияне с хроническими заболеваниями.

Пока в городе планируют делать вакцину только людям в возрасте от 18 до 60 лет. Необходимости в прививке не будет у тех, кто уже переболел COVID-19 и выработал антитела. Кроме того, перед прививкой нужно получить отрицательный ПЦР-тест.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о российской вакцине «Спутник V». Ее особенность состоит в том, что она предполагает два этапа. На первом вектор с геном, который кодирует S-белок коронавируса, проникает в клетку. Организм синтезирует S-белок, а в ответ начинается выработка иммунитета.

Через 21 день человек должен получить повторную вакцинацию. Это позволит обеспечить длительный иммунитет.