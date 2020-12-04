В России упали продажи iPhone 12 Pro и iPhone 12

Смартфоны компании Apple показали неудачный старт продаж по сравнению с прошлым годом. За две недели с появления iPhone 12 Pro и iPhone 12 было продано 48 тыс. устройств. Это в трое меньше, чем продажи iPhone 11 и 11 Pro за аналогичный период.

Как сообщает «Коммерсантъ», больше всего новые телефоны покупали в Москве и Санкт-Петербурге. В двух столицах по статистике лучше всего пришлись продажи на iPhone 12. Что касается модели Pro, то она оказалась востребованной в Москве и Чечне.

В целом, скромное количество покупок техники Apple в этом году связанно с тем, что россияне стали дольше пользоваться своими смартфонами из соображений экономики в период пандемии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России упала стоимость самого бюджетного iPhone 12.

Таким образом, телефон iPhone 12 mini с накопителем на 64 ГБ оценивается на сегодняшний день в 63 990 рублей. С момента старта продаж данный смартфон был дороже на шесть тысяч рублей.