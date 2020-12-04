В Петербурге открыли еще один КТ-центр для диагностики Covid-19

В Петербурге открыли еще один КТ-центр для диагностики Covid-19
Фото: vk.com/lisovets_d

В Петербурге начал работать амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. До этого медучреждение принимало детей с закрытой формой туберкулеза без выделения микробактерий в окружающую среду, что позволило перепрофилировать его для оказания помощи пациентам с Covid-19.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, изолированное детское отделение Городского противотуберкулезного диспансера перепрофилировали в Московском районе города.

Пациенты смогут пройти КТ-легких, сдать анализ на новый вирус, измерить сахар в крови, провести ЭКГ и получить консультацию врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный намерен расширить объем КТ-исследований на Covid-19. Губернатор города отметил, что компьютерных томографов в городе достаточно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб пандемия туберкулез


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дети с коронавирусом стали дольше оставаться заразнее
Президент «Урала» рассказал о своих ожиданиях от матча с «Зенитом»
Глава Комитета по печати выразил соболезнования в связи со смертью ...
Бизнес Петербурга требует от Беглова компенсации за ограничения
В Петербурге открыли еще один КТ-центр для диагностики Covid-19
Лайнер Ту-204 экстренно сел в Пулково из-за технической неисправности
Росприроднадзор проверяет законность работ на Суходольском озере
По факту ДТП на трассе М-10, где пострадали три человека, проводится проверка