В Петербурге открыли еще один КТ-центр для диагностики Covid-19

В Петербурге начал работать амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. До этого медучреждение принимало детей с закрытой формой туберкулеза без выделения микробактерий в окружающую среду, что позволило перепрофилировать его для оказания помощи пациентам с Covid-19.

Как сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, изолированное детское отделение Городского противотуберкулезного диспансера перепрофилировали в Московском районе города.

Пациенты смогут пройти КТ-легких, сдать анализ на новый вирус, измерить сахар в крови, провести ЭКГ и получить консультацию врача.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный намерен расширить объем КТ-исследований на Covid-19. Губернатор города отметил, что компьютерных томографов в городе достаточно.