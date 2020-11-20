Смольный намерен расширить объем КТ-исследований на Covid-19

Пока в городе хватает аппаратов. Фото: vk.com/lisovets_d

Пока в городе хватает аппаратов. Фото: vk.com/lisovets_d

В Петербурге на компьютерных томографах в городских стационарах провели 90 246 исследований на Covid-19. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По его словам, на сегодняшний день компьютерных томографов в городе достаточно. При этом прорабатывается и вопрос расширения объемов КТ-исследований в случае необходимости.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, сейчас в Северной столице работает 28 аппаратов в перепрофилированных учреждениях, временном госпитале в «Ленэкспо», в детской больнице №5.

Отмечается, что с 1 мая данные исследования проводят и в девяти амбулаторных центрах КТ-томографии. В таких центрах обследовали 73 617 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 100 петербургских медиков начали вакцинацию от COVID-19.