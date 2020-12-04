В Москве 273 привившихся «Спутником V» добровольца заболели COVID-19

В Москве 273 привившихся &#171;Спутником V&#187; добровольца заболели COVID-19
Эффективность вакцины "Спутник V" оценивается в 95%. Фото: pixabay

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что среди более 20 тысяч участников пострегистрационных клинических испытаний вакцины от COVID-19 «Спутник V» заразились коронавирусом лишь 273 человека, то есть 1,5% от общего числа привитых.

Об этом чиновница заявила в пятницу, 4 декабря, в эфире телеканала «Россия 24». Вице-мэр подчеркнула, что часть испытуемых получили инъекции плацебо, однако кому именно досталась «пустышка» власти не знают. Ракова отметила, что полученные в ходе пострегистрационных испытаний данные «сами за себя говорят об эффективности данной вакцины».

Напомним, что в ноябре в Центре имени Гамалеи заявили, что эффективность «Спутника V» превышает 95%. В Минздраве случаи заражения коронавирусом среди привитых россиян отмечают, что причиной этого мог стать не успевший сформироваться иммунитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в декабре производство «Спутника V» откроется в Казахстане.

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В Москве 273 привившихся «Спутником V» добровольца заболели COVID-19