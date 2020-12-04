Предприятия Петербурга получат 30 млн рублей на подготовку кадров

Предприятия Петербурга получат 30 млн рублей на подготовку кадров
Одна организация может получить не более 3 млн рублей. Фото: сайт Президента России

В пятницу, 4 декабря, стало известно, что губернатор Северной столицы Александр Беглов заверил своей подписью постановление, утверждающее порядок предоставления субсидий городским предприятиям.

Дополнительные финансы в размере 30 миллионов рублей будут направлены на подготовку, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, а также на внедрение нового программного обеспечения и разработку конструкторской документации.

В пресс-службе администрации Петербурга отмечают, что объем субсидий ограничен: одна организация может получить не более 3 миллионов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что предприниматели Северной столицы требуют от городских властей компенсаций за новогодний простой. Представители бизнес-сообщества считают, что нужно либо смягчить меры, либо возместить утерянную прибыль.

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