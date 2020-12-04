Бизнес Петербурга требует от Беглова компенсации за ограничения

Бизнес Петербурга требует от Беглова компенсации за ограничения
Бизнес города выступил с претензиями к Смольному Фото: gov.spb.ru

В Северной столице бизнес города попал под ограничения перед новогодними праздниками. Владельцы предприятий требуют от властей города компенсировать потери или смягчить меры.

Об этом заявили ведущие рестораторы, отельеры и туроператоры Петербурга в письме Межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг.

Владельцы бизнеса отметили, что данные ограничения ведут к гибели малых предприятий, а также создают неравную конкуренцию между регионами.

«Запрет на работу ресторанов, музеев, театров привел к тотальным отказам от поездок в Петербург, требованиям возвратов денежных средств за билеты и бронирование номеров в отелях, туров, экскурсий и дополнительным финансовым потерям для всех участников рынка», – говорится в сообщении совета.

Кроме этого, как отмечает АБН, потери в некоторых сферах из-за ограничений достигли 95% оборота. Поэтому петербургские владельцы компаний предлагают властям компенсировать ущерб или пересмотреть принятые меры. Для этого бизнесмены города выделили Смольному 5 дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более 36% российских компаний ждут убытка по итогам года.

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Бизнес Петербурга требует от Беглова компенсации за ограничения
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