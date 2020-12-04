36% российских компаний ждут убытка по итогам года

36% российских компаний ждут убытка по итогам года
Российские компании подводят итоги 2020 года Фото: pixabay.com

Российские бизнесы подводят итоги текущего года. На доходы большинства компаний повлиял коронавирус. При этом 21% предприятий считают 2020 год довольно удачным.

Данные об этом предоставил сервис «Работа.ру», сообщает РБК. Отмечается, 12% компаний не заметили существенных изменений за 2020 год, а у 4% год выдался лучшим за всю историю бизнеса.

При этом, большинство оценивает календарный период отрицательно. Для 67% российских бизнесов данные 12 месяцев принесли только убытки. 28% считают текущий год самым худшим в истории.

Что касается доходов, то 15% компаний ожидают падение выручки. Другие 15% наоборот – ожидают экономического подъема. 36% – негативно настроены на убытки и 24% еще не прогнозировали.

Отметим, что в исследовании приняли участие 1500 респондентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что стала известна сумма, которую Тимати тратит на образование своей дочери в месяц.

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