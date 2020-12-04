Названа сумма, которую Тимати тратит на образование дочери

Тимати не скупится и тратит много денег на детей. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Тимати не скупится и тратит много денег на детей. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В месяц уходит около 125 тысяч рублей.

Известный рэпер Тимати не скупится, когда речь идет об образовании его дочери Алисы. Он стремится сделать все, чтобы девочка развивалась всесторонне. Журналисты подсчитали, сколько примерно денег уходит на все увлечения и кружки девочки.

Известно, что девочка изучает английский язык. Один урок обходится в две тысячи рублей. Алиса посещает курсы по игре на барабанной установке и учится петь – это стоит пять тысяч рублей. Девочка успевает ходить в театральную студию за 14 тысяч рублей в месяц и в балетную школу за семь тысяч.

Также Алиса посещает в серф-клуб за 21 тысячу рублей за час и летает в аэротрубе.

«В итоге самый скромный прайс за месячное образование Алисы: 125 тысяч рублей»,

— подсчитали в Peopletalk.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мать Тимати едко высмеяла Решетову под фото внучки.