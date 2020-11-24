Мать Тимати едко высмеяла Решетову под фото внучки

Мама знаменитого русского рэп-исполнителя Тимати поделилась с подписчиками фотографией внучки Алисы. В подписи под снимком пользователи усмотрели двойной смысл.

Новый пост Симона Юнусова опубликовала в своем Instagram-аккаунте. На фото внучка «примерила» дреды. Бабушка написала, что девочка подрастает и скоро захочет набить татуировки или сделать какую-нибудь модную прическу. Папа с мамой будут в шоке и начнут отговаривать Алису. Симона же считает, что она, как и любая девушка, может выглядеть по-разному, главное быть интересным, одухотворенным человеком, а не пустой куклой.

В комментариях под снимком многие подписчики предположили, что таким образом Юнусова «подколола» невестку Тимати Анастасию Решетову.

«Почему ваш сын постоянно ищет красивых кукол?» — спросил пользователь. «Это вопрос ко мне?» — ответила мать рэпера, не пытаясь защитить его девушек.

Напомним, о разводе супругов стало известно в сентябре. Решетова объявила об этом в соцсети – она заявила, что отношения не прошли проверку на прочность. Блогер уверяет, что измен не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мать рэпера Тимати Симона Юнусова решила публично высказаться о своей позиции в жизни сыновей. Она заявила, что не вмешивается в их личную.