Мама Тимати заявила, что не вмешивается в жизнь своих детей

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова решила публично высказаться о своей позиции в жизни сыновей.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Поклонники рэпера уверены, что его мать принимает слишком активное участие в жизни своих сыновей — Тимати и DJ Temniy (Тимур и Артем Юнусовы).

Мать знаменитого певца отметила, что в личную жизнь детей не вмешивается, но всегда в курсе происходящего. Она также призналась, что благодарна сыновьям за свое материальное благополучие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати с кроссовками за «два миллиона» высмеяли за «понты». Блогер Айза Долматова прокомментировала поступок рэпера Тимати, который хвастается дорогой покупкой.