Мама Тимати заявила, что не вмешивается в жизнь своих детей

Мама Тимати заявила, что не вмешивается в жизнь своих детей
Мать рэпера Тимати Симона Юнусова. Фото: instagram.com/simona28

Мать рэпера Тимати Симона Юнусова решила публично высказаться о своей позиции в жизни сыновей.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Поклонники рэпера уверены, что его мать принимает слишком активное участие в жизни своих сыновей — Тимати и DJ Temniy (Тимур и Артем Юнусовы).

Мать знаменитого певца отметила, что в личную жизнь детей не вмешивается, но всегда в курсе происходящего. Она также призналась, что благодарна сыновьям за свое материальное благополучие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати с кроссовками за «два миллиона» высмеяли за «понты». Блогер Айза Долматова прокомментировала поступок рэпера Тимати, который хвастается дорогой покупкой.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инстаграм тимати


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мясников рассказал, какие лекарства приводят к необратимой глухоте
Кроссовер протаранил минивэн на улице Есенина
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
«Теперь просит деньги»: Павел Воля публично высмеял бывшую жену ...
Мама Тимати заявила, что не вмешивается в жизнь своих детей
Число заражений коронавирусом в мире превысило 50 миллионов
Петербуржцы высадили липы рядом со стихийной парковкой у Невской Ратуши
Семак рассказал об отношении Дзюбы к интимному видео