Тимати с кроссовками за «два миллиона» высмеяли за «понты»

Блогер Айза Долматова считает, что так поступать «тупо».

Блогер Айза Долматова прокомментировала поступок рэпера Тимати, который хвастается дорогими кроссовками. Девушка в Instagram написала, что ее раздражают подобные вещи. Она считает, что «понтоваться дорогущими вещами» очень глупо. Долматова убеждена, что у многих есть дорогие вещи, но это не значит, что их нужно всем показывать. Это, по мнению блогера, выглядит «по-мещански и по-нищебродски».

Она при этом добавила, что в мире тотальный голод и безработица.

«Какие кроссовки за два миллиона?! Алё, Тимати»

— задалась вопросом звезда.

Она также призвала людей хвастаться своим интеллектом и достижениями, а не вещами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Крид сыграл Тимати в его же клипе после ссоры. Клип уже посмотрели более 1,6 млн раз, у ролика 194 тыс. лайков и 10 тыс. дизлайков.