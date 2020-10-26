Тимати с кроссовками за «два миллиона» высмеяли за «понты»

Блогер Айза Долматова считает, что так поступать «тупо».
Блогер Айза Долматова прокомментировала поступок рэпера Тимати, который хвастается дорогими кроссовками. Девушка в Instagram написала, что ее раздражают подобные вещи. Она считает, что «понтоваться дорогущими вещами» очень глупо. Долматова убеждена, что у многих есть дорогие вещи, но это не значит, что их нужно всем показывать. Это, по мнению блогера, выглядит «по-мещански и по-нищебродски».
Она при этом добавила, что в мире тотальный голод и безработица.
«Какие кроссовки за два миллиона?! Алё, Тимати»
— задалась вопросом звезда.
Она также призвала людей хвастаться своим интеллектом и достижениями, а не вещами.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Крид сыграл Тимати в его же клипе после ссоры. Клип уже посмотрели более 1,6 млн раз, у ролика 194 тыс. лайков и 10 тыс. дизлайков.