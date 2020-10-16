Крид сыграл Тимати в его же клипе после ссоры

У Тимати (Тимура Юнусова) вышел новый трек «Звездопад», в клипе на эту песню снялся Егор Крид.

Ролик опубликовали на YouTube-канале Тимати. По сюжету видео Юнусов предлагает Криду записать совместный клип по примеру Джастина Бибера, Дрейка и DJ Khaled. В нем Бибер исполнил роль другого музыканта. Джиган в ролике читает книгу Гуфа (рэпера Алексея Долматова) «Путь к исправлению». Оба упоминаются в тексте песни.

Клип на песню «Звездопад» уже посмотрели более 1,6 млн раз, у ролика 194 тыс. лайков и 10 тыс. дизлайков.

Ожидается, что новый альбом Тимати выйдет в конце октября, о чем сам музыкант сообщил в Stories в своем инстаграме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати вызвал Крида на бой. Конфликт между популярными исполнителями начался после того, как Тимати стал участником шоу «Холостяк».