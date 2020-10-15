«Приезжай сюда»: Тимати вызвал Крида на бой

&#171;Приезжай сюда&#187;: Тимати вызвал Крида на бой
Тимур Юнусов. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Бизнесмен и музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати, записал вместе Джиганом и ST видеообращение к своему оппоненту Егору Криду.

Новое видео рэпер опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Мужчины в зале демонстративно качали мышцы. Юнусов назначил обидчику стрелку «один на один» в пятницу, 16 октября.

«Эй, сладкий мальчик! Где ты? Приезжай сюда», — обратился Тимати в к Криду.

Отметим, конфликт между популярными исполнителями начался после того, как Тимати стал участником шоу «Холостяк». Крид уже побывал в этой роли и предъявил рэперу, что тот ему во всём подражает.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-супруга Тимати Анастасия Решетова прокомментировала участие рэпера в проекте «Холостяк».

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