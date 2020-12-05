В России разрешат использование петард и фейерверков-фонтанов в зданиях с 1 января

Нельзя приближаться к зажженному салюту ближе чем на десять метров. Фото: Pixabay

Нельзя приближаться к зажженному салюту ближе чем на десять метров. Фото: Pixabay

Жители России смогут на новогодние праздники использовать дома мелкие петарды и небольшие фейерверки-фонтаны. Соответствующее распоряжение вступит в силу с 1 января следующего года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Отмечается, что теперь по новым правилам россияне смогут использовать в зданиях пиротехнические изделия не выше второго класса опасности. Их радиус опасной зоны не должен превышать 5 метров.

Напомним, что к первому классу относятся бенгальские огни и хлопушки, а ко второму – мелкие петарды и «фонтаны». На данный момент изделия второго класса можно использовать только на улице.

При этом для более мощных устройств сохраняются прежние установки. Использование петард и фейерверков на открытом воздухе. Только при одном условии, любителям данных развлечений с 1 января придется выполнять ряд требований.

«Зрители должны находиться с наветренной стороны. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра», – говорится в сообщении МЧС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что россияне массово отказываются от поездок в Петербург на Новый год.