Россияне массово отказываются от поездок в Петербург на Новый год

Из-за новых ограничений в Северной столице россияне стали отказываться от путешествий в город на новогодние праздники. Туристам будет запрещено посещать рестораны, кафе, театры и выставки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии, компаниям приходится возвращать деньги россиянам, которые отказались от путешествия в Петербург. Также некоторые туроператоры предлагают туристам замены. Например, посетить Калининград или Вологду вместо Санкт-Петербурга.

«Однако есть опасения, что питерская инициатива может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах», – говорится в сообщении Российского союза туриндустрии.

Кроме этого, в союзе отметили, что новые ограничения негативно сказались и на самих петербуржцах. Отмечается резкий отток жителей города в другие места на Новый год.

Таким образом, Петербург может потерять 90% туристов зимой. Осенью данная цифра уже доходила до 70%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, какие ограничения на данный момент действуют в Петербурге.