Стало известно, когда все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19

При этом для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время показывает заражения вирусом по всему миру. Фото: pixabay

При этом для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время показывает заражения вирусом по всему миру. Фото: pixabay

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда все регионы РФ подключатся к масштабной вакцинации от COVID-19.

Она отметила, что вакцинация от коронавируса уже стартовала в российской армии и в Москве, сообщает ТАСС.

«И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны», — сказала вице-премьер РФ.

По последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 2 402 949 случаев коронавируса, 42 176 человек умерли, а выздоровело 1 888 752 пациента.

Напомним, в стране разработаны три вакцины от COVID-19. Две из них зарегистрированы — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге продлили доплаты социальным работникам за нагрузку в виде пациентов с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал глава города Александр Беглов.