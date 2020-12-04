В Петербурге продлили выплаты борющимся с COVID соцработникам

В Петербурге продлили доплаты социальным работникам за нагрузку в виде пациентов с коронавирусом. Соответствующее постановление подписал глава города Александ Беглов.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. Речь идет о работниках стационарных организаций социального обслуживания и стационарных отделений, оказывающих соцуслуги инфицированным жителям и тем, кто находится в группе риска.

Как сообщила пресс-служба Смольного, средства выделяются из резервного фонда правительства РФ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переехавшим в закрытые города медикам удвоят выплаты. Для получения компенсации нужно заключить договор с лечебным учреждением на срок не менее пяти лет.