Переехавшим в закрытые города медикам удвоят выплаты

Согласно новым правилам, суммы увеличатся до двух и одного миллиона рублей соответственно. Фото: Комздрав

Согласно новым правилам, суммы увеличатся до двух и одного миллиона рублей соответственно. Фото: Комздрав

В России увеличат компенсации медикам, переезжающим работать в закрытые города Дальнего Востока и Крайнего Севера. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, сумма для врачей составляет миллион рублей, для фельдшеров — 500 тыс. рублей. Кроме того, сумма будет удвоена — до 2 млн для врачей и миллиона рублей для фельдшеров.

Как сообщила пресс-служба кабмина, для получения компенсации нужно заключить договор с лечебным учреждением на срок не менее пяти лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге можно будет вызвать врача по единому номеру «122». На данный момент в тестовом режиме новая система работает в одном-двух районах города.