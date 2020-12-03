В Петербурге можно будет вызвать врача по единому номеру «122»

Елин считает, что благодаря новой системе пациентам будет легче дозвониться и получить обратную связь от поликлиники, а врачам, в свою очередь, станет проще брать пациента на контроль. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Елин считает, что благодаря новой системе пациентам будет легче дозвониться и получить обратную связь от поликлиники, а врачам, в свою очередь, станет проще брать пациента на контроль. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице еще до Нового года должна заработать новая система вызова врача на дом — по номеру «122», через единую горячую линию по вопросам коронавируса,

Об этом в четверг, 3 декабря, заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин в ходе брифинга с журналистами. Ранее и обычные горожане, и парламентарии неоднократно возмущались, что ожидание врача после звонка в поликлинику может растянуться на несколько часов.

Фактически, объяснил Елин, с подключением номера «122» к обработке запросов на вызов врача, мощности колл-центров существенно возрастут, что позволит оптимизировать как работу медиков, так и взаимодействие с пациентами. На данный момент в тестовом режиме новая система работает в одном-двух районах Петербурга. Если она зарекомендует себя успешно, то уже до Нового года такой формат вызова врача распространят на весь город.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комздраве объяснили, чего не хватает для начала массовой вакцинации петербуржцев от коронавируса.