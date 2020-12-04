Баста анонсировал новый концерт

Рэпер Баста после скандала с концертами в Петербурге, после которых закрыли и оштрафовали Ледовый дворец, анонсировал новое выступление. На этот раз оно состоится в Москве.

Впрочем, рэпер усвоил урок в Петербурге. Согласно информации в Twitter лейбла Gazgolder, который принадлежит музыканту, новый концерт планируется провести в столице лишь на 3 июля 2021 года. Он должен пройти на стадионе «Лужники». Получается, что больше полугода Баста выступать не будет.

Напомним, концерты Басты прошли в Ледовом дворце в пятницу, 27 ноября и в субботу, 28 ноября. После этого горожане стали жаловаться на то, что на мероприятии не соблюдались меры ограничений, а пришедшие просто забыли о социальной дистанции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутат Государственной Думы Сергей Боярский обрушился с критикой на организаторов концерта рэпера Басты в Петербурге. По его словам, мероприятие прошло на фоне коронавирусных ограничений, от которой пострадало множество предпринимателей.