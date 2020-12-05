Врач рассказала, кому могут отказать в вакцинации от Covid-19

Названы основные причины, с которыми пациента могут не допустить до вакцинации против коронавирусной инфекции.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталью Шиндряеву, в основном отказ будет выписан человек в случае болезни некоторыми заболеваниями.

«Например, онкология, когда человек проходит химиотерапию, естественно, мы его не допустим. Точно так же, если у него окажутся в настоящее время признаки острого респираторного заболевания», – заявила врач.

Также отказать могут и человеку, который недавно прививался от другой инфекции. Данным пациентам врачи советуют принять препарат от коронавируса спустя 2-4 недели.

Отметим, что на данный момент привиться от коронавируса могут все желающие жители России в возрасте от 18 до 60 лет. Над допуском граждан других категорий на данный момент работают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 5 декабря стартует в Москве масштабная вакцинация от коронавируса.