Политолога Валерия Соловья задержали в Петербурге во время встречи со сторонниками

Также в сторону активистов бросили дымовую шашку.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 декабря, задержали политолога и блогера Валерия Соловья. Все случилось прямо во время встречи с активистами движения «Перемен» у Гостиного двора. Обо всем рассказал сам Соловей в своем Telegram-канале.

«Я был задержан со своими сторонниками в городе Санкт-Петербурге. Вся информация будет появляться тут»,

– написал он.

Некоторое время назад он добавил, что «продолжает сидеть в машине». Также известно, что в сторону собравшихся кинули дымовую шашку. Позже сторонники движения «За правду» признались, что они причастны к случившемуся. Об этом пишет Znak.com.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогера, во время прямого эфира которого умерла девушка, задержали.