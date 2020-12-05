Политолога Валерия Соловья задержали в Петербурге во время встречи со сторонниками

Также в сторону активистов бросили дымовую шашку.
В Санкт-Петербурге сегодня, 5 декабря, задержали политолога и блогера Валерия Соловья. Все случилось прямо во время встречи с активистами движения «Перемен» у Гостиного двора. Обо всем рассказал сам Соловей в своем Telegram-канале.
«Я был задержан со своими сторонниками в городе Санкт-Петербурге. Вся информация будет появляться тут»,
– написал он.
Некоторое время назад он добавил, что «продолжает сидеть в машине». Также известно, что в сторону собравшихся кинули дымовую шашку. Позже сторонники движения «За правду» признались, что они причастны к случившемуся. Об этом пишет Znak.com.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что блогера, во время прямого эфира которого умерла девушка, задержали.