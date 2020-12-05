В Египте туристка стала жертвой нападения смертельно опасной акулы

В Египте туристка стала жертвой нападения смертельно опасной акулы
Акула изувечила туристку на египетском курортном городе. Фото: pixabay.com

Одна из опаснейших видов акул — длиннокрылая акула — набросилась на женщину из Германии, которая отдыхала в египетском городе Марса-эль-Алам. Туристке потребовалась госпитализация.

На кадрах нападения, опубликованных на сайте Daily Mail, видно, как акула нападает на 42-летнюю женщину, которая в тот момент занималась дайвингом. Инструктор и другие отдыхающие помогли потерпевшей выбраться на сушу и доставили к медикам.

Хищная рыба укусила туристку за левое плечо. Врачи обработали рану и наложили швы. Жизни иностранки ничего не угрожает, она находится в стабильном состоянии.

Также сообщается, что власти временно запретили заниматься дайвингом в городе Марса-эль-Алам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на турецком курорте в море утонула 74-летняя россиянка.

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