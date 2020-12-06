Врач рассказал о росте числа сверхраспространителей COVID-19 в России

В России растет число «сверхраспространителей» коронавируса. Об этом рассказал эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

«Все больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, это коварное явление, потому что такой человек может выглядеть здоровым, однако при этом производить в окружающую среду большое количество вируса.

Врач отметил, что важно соблюдать меры предосторожности, среди которых ношение масок.

С начала пандемии в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 431 731 случай заражения, выздоровел 1 916 396 пациентов, умерло 42 684 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.