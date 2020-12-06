Оскандалившаяся дочь ведущего Первого канала покинула шоу «Голос»

Оскандалившаяся дочь ведущего Первого канала покинула шоу &#171;Голос&#187;
Будникова ушла из шоу. Фото: скриншот Instagram

Девушка покинула шоу после этапа «Нокауты».

Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова Александра покинула шоу «Голос». Об этом пишет издание StarHit.

Рэпер Баста после этапа «Нокауты» решил, что лучше всех справилась Елизавета Пурис, а Марине Строкаченко и Александре Будниковой пора покинуть проект. Будникова надеялась, что ее захотят спасти другие наставники. В какой-то момент девушка расплакалась – она отметила, что очень благодарна «Голосу».

Напоминаем, что пользователи возмутились из-за участия Будниковой в шоу после того, как стало известно, кто ее отец. Сама певица отметила, что Будников не дружит с членами жюри и их выбор осознанным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Баста прокомментировал скандал из-за участия в «Голосе» дочери ведущего Первого канала.

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