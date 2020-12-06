Врач заявил, что можно потерять глаз из-за линз

Врач заявил, что можно потерять глаз из-за линз
Важно соблюдать рекомендации. Фото: pixabay.com

Он напомнил о важности мытья рук перед тем, как надеть линзы.

Офтальмолог Гульжиян Аржиматова рассказала, чем опасны контактные линзы на радиостанции «Говорит Москва». Она отметила, что нужно соблюдать ряд рекомендаций, чтобы обезопасить себя. В линзах нельзя спать и их нужно правильно снимать – предварительно помыв руки. Их нужно обрабатывать раствором, чтобы уничтожить колонии микробов.

Иногда неаккуратное ношение линз может стать причиной серьезных последствий.

«Мне приходилось оперировать пациентов, которые могли поднять с пола линзу, вытереть рукой и надеть»,

— посетовала Аржиматова.

Она добавила, что большая часть пациентов, которым требовалась пересадка роговицы, носили линзы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус с неожиданной стороны угрожает зрению. В связи с этим важно, помимо подходящего компьютера, задуматься об освещении.

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