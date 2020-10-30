Коронавирус с неожиданной стороны угрожает зрению

Во время пандемии многие перешли на удаленную работу. При этом обстановка в домашнем кабинете сильно отличается от офисной, что грозит падением зрения при длительном сидении за экраном.

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин объяснил, почему работа из дома может стать причиной испортившегося зрения, а также дал рекомендации по борьбе с этой проблемой. В частности, эксперты фиксируют, что дома россияне проводят за компьютером или смартфоном гораздо больше времени, чем на работе. При этом у многих дома стоят ламповые мониторы, незаметное мерцание которых приводит к быстрому утомлению глаз.

В связи с этим важно, помимо подходящего компьютера, задуматься об освещении. Оно должно быть установлено так, чтобы избегать бликов и отражений. К примеру, для тех, кто носит очки, есть специальные антибликовые линзы, рассказал Рябинин радио Sputnik. Он также напомнил о пользе зарядки для глаз и отдыха от экрана.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об основном источнике распространения коронавируса.