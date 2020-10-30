Ученые назвали основной источник распространения Covid-19

Ученые назвали основной источник распространения Covid-19
Ученые изучают поведение коронавируса в организме человека. Фото: pixabay

Американские ученые сообщили о том, что коронавирусная инфекция легче всего размножается в ротовой полости человека. Такие данные были приведены в статье, опубликованной на портале medRxiv.

По мнению экспертов, рот человека является основным источником для возникновения заболевания коронавирусом. Особенно «хорошо» переносят в организм инфекцию слюнные железы, язык и миндалины.

Кроме этого, очень часто болезнь приходит через проглатываемую слюну, а также вирус может напрямую попасть в легкие человека.

Для того, чтобы защитить себя, ученые сослались на всем привычные индивидуальные средства, – для предотвращения заражения стоит носить маски, именно они помогут остановить попадание инфекции в организм через ротовую полость.

Отмечается, что это первая статья об изучении размножения вируса во рту человека. На данный момент работа еще не прошла экспертную оценку. После получения необходимых мнений, информация станет официальной частью медицинской практики.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ученые из Европы вывели новый вариант коронавируса.

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