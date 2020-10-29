В Европе сообщили о появлении нового вида коронавируса

Европейские ученые из Швейцарии и Испании выявили новый вариант коронавирусной инфекции. По данным экспертов, новый вид распространился на континенте за два месяца, а появился летом этого года. Данные об этом появились на сайте Базельского университета.

Отмечается, что на данный момент ученые не провели исследование нового типа инфекции, поэтому говорить об опасности вируса не стоит. При этом ученые дали название модификации инфекции – 20A.EU.

Специалисты утверждают, что появился новый коронавирус на территории Испании. Заразиться им могли сельскохозяйственные рабочие на северо-востоке страны.

Кроме этого, ученые выявили, что данный вирус 20A.EU также гуляет и по другим странам Европы. Заражения инфекцией были зафиксированы в Бельгии, Германии, Франции, Италии, Латвии, Норвегии и Швеции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области зафиксированы повторные случаи коронавируса у переболевших весной этого года.