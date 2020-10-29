Переболевшие весной жители Ленобласти повторно заражаются COVID-19

Переболевшие весной жители Ленобласти повторно заражаются COVID-19
Жители Ленобласти начали заражаться коронавирусом повторно. Фото: pixabay

В Ленинградской области медики зарегистрировали повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией, сообщила глава управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк.

По ее словам, речь идет не об единичных случаях повторного заражения. Она отметила, что коронавирус выявляют у тех, кто переболел им в первую волну, и у тех, у кого сформировался иммунитет.

Историк рассказала, что тяжесть заболевания не зависит от того, болел ли человек COVID-19 ранее или он заразился впервые.

«Кто-то тяжелее болел в первый период заболевания, по весне, по началу лета, кто-то тяжелее болеет сегодня», — добавила Историк.

Согласно данным на 29 октября, в регионе выявлено 11 тыс. 179 случаев заражения, выздоровели 6460 переболевших пациентов, число летальных исходов достигло 116.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти заявили о запасе лекарств от COVID-19 на полгода.

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