В Ленобласти заявили о запасе лекарств от COVID-19 на полгода

В Ленобласти есть запас лекарств от коронавируса. Фото: gov.spb.ru

В Ленобласти есть запас лекарств от коронавируса. Фото: gov.spb.ru

В Ленинградской области есть запас препаратов для лечения коронавируса, которого должно хватить на 3-6 месяцев.

Об этом заявил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин. По его словам, речь идет о неснижаемом запасе лекарств.

В Ленобласти бесплатно лекарства получают все, кто проходит лечение амбулаторно.

Исследования на коронавирус проводят в 15 лабораториях. За сутки в них проводят 4,5 тыс. тестов. Всего в регионе провели более 455 тыс. исследований на COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, при каких условиях заболевший коронавирусом может лечиться дома. В первую очередь, пациент не должен жить в коммунальной квартире или общежитии, а с ним не должны проживать лица из группы риска. Кроме того, у пациента должна быть отдельная комната, чтобы он мог соблюдать все меры безопасности.