Тарасова наконец похвалила Бузову: ее поразил номер в образе Малефисенты

Тарасова наконец похвалила Бузову: ее поразил номер в образе Малефисенты
Бузова услышала долгожданную похвалу. Фото: скриншот Instagram

Тренер отметила, что не видела лучшего катания от певицы.

Тренер Татьяна Тарасова, комментируя выступление певицы Ольги Бузовой в шоу «Ледниковый период», заявила, что это – «лучшее катание». Она отметила, что паре есть еще над чем работать, но уже видны результаты их стараний. Артистка обрадовалась похвале строгого члена жюри, ведь Бузова могла покинуть проект.

Напоминаем, что в очередном выпуске «Ледникового периода» певица и ее партнер Дмитрий Соловьев станцевали в черных образах. Бузова перевоплотилась в Малефисенту: она надела рога и крылья. От танца остались в восторге не только жюри, но и телезрители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова сломала два ребра: певице нельзя выходить на лед. Иначе артистка будет рисковать не только здоровьем, но и жизнью.

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