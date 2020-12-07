Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой

В Ленинградской области спилили елку, которая станет главным новогодним деревом для Петербурга. Ее выбирали не одну неделю. На Дворцовую площадь она приедет под покровом ночи.

Живая елка украсит Дворцовую площадь впервые за несколько лет. Кандидаток искали во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области.

Из примерно пяти претендентов остановились на дереве в Хиттолово: высотой около 30 метров, с ровным стволом и пушистой кроной.

Дерево уже спилили, но повезут его на Дворцовую площадь не сразу. Транспортировка ели – не самое простое дело, и подрядчик решил доставить ее ночью, когда в Петербурге будет минимальный трафик.

На Дворцовой площади ель вытащат из корсета, который прижимает ее ветви близко к стволу, и с помощью крана установят на основание.

В центре Петербурга ель отстоит все праздники, до 15 января. Пока подрядчик решает судьбу дерева после праздников. Часть ели планируют передать в питомники, для животных. Из ствола же могут сделать сувениры для детей из приютов.

Некоторое время уйдет на то, чтобы украсить ель. Ожидается, что оценить новогоднюю елку горожане смогут к 20 декабря.