Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой

Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой
Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области спилили елку, которая станет главным новогодним деревом для Петербурга. Ее выбирали не одну неделю. На Дворцовую площадь она приедет под покровом ночи.

Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Живая елка украсит Дворцовую площадь впервые за несколько лет. Кандидаток искали во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах Ленинградской области.

Игрушки для ели на Дворцовой. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Из примерно пяти претендентов остановились на дереве в Хиттолово: высотой около 30 метров, с ровным стволом и пушистой кроной.

Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Дерево уже спилили, но повезут его на Дворцовую площадь не сразу. Транспортировка ели – не самое простое дело, и подрядчик решил доставить ее ночью, когда в Петербурге будет минимальный трафик.

Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

На Дворцовой площади ель вытащат из корсета, который прижимает ее ветви близко к стволу, и с помощью крана установят на основание.

Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В центре Петербурга ель отстоит все праздники, до 15 января. Пока подрядчик решает судьбу дерева после праздников. Часть ели планируют передать в питомники, для животных. Из ствола же могут сделать сувениры для детей из приютов.

Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Некоторое время уйдет на то, чтобы украсить ель. Ожидается, что оценить новогоднюю елку горожане смогут к 20 декабря.

Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
Ель для Дворцовой площади. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников
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Фоторепортаж Gazeta.SPb: как в Ленобласти готовили главную елку для Дворцовой