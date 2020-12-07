Арест историка Соколова продлили до марта

Арест историка Соколова продлили до марта
Историк Олег Соколов на судебном заседании 7 декабря. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Октябрьский районный суд Петербурга оставил под арестом историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов. Очередное судебное заседание по делу доцента состоялось в понедельник, 7 декабря. По его итогу, судья принял решение продлить заключение Соколова под стражей до 23 марта следующего года.

Судебное заседание по делу Олега Соколова. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Продлить срок ареста у суда просил представитель обвинения. Ходатайство было поддержано представителем потерпевшей. Адвокаты историка в свою очередь оставили этот вопрос на усмотрение суда.

Следующее судебное заседание назначено на 14 декабря 2020 года. Оно начнется в 12:00.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала, что известно по делу Соколова об убийстве и расчленении аспирантки.

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