Инвестор построит детский сад на Синопской набережной и передаст его городу

На Синопской набережной за счет инвестора будет построен детский сад, после чего здание и благоустроенная территория будет передана в собственность Петербурга.

Как сообщили в Смольном, новый детский сад появится в здании на Синопской набережной, принадлежащем ООО «Специализированный застройщик «Альтернатива». Здание будет реконструировано, а по соседству с ним, на проспекте Бакунина, построят жилой дом.

По окончании строительства застройщик передаст детский сад и благоустроенную территорию в собственность города.

Кроме того, в Смольном сообщили о предоставлении земельного участка на проспекте Девятого Января в аренду компании «Газпром газомоторное топливо». Там построят автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию.

На участке на улице Адмирала Черокова, который передали в аренду ПАО «Россети Ленэнерго», построят электроподстанцию на 110 кВт более чем за 1 млрд рублей.

ЗАО «Лиговский 54» получит в аренду участок на Лиговском проспекте для строительства гостиничного комплекса. А на Новгородской улице появится новая водогрейная котельная, которую построит ПАО «ТГК-1».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный выбрал подрядчика для строительства нового корпуса онкоцентра в Песочном.