Смольный выбрал подрядчика для строительства нового корпуса онкоцентра в Песочном

Работы по строительству нового корпуса должны завершиться к концу 2021 года. Фото: пресс-служба ГБУЗ «СПбКНПЦ специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

Работы по строительству нового корпуса должны завершиться к концу 2021 года. Фото: пресс-служба ГБУЗ «СПбКНПЦ специализированных видов медицинской помощи (онкологический)»

Петербургские власти заключили контракт на строительство нового корпуса онкологического центра в поселке Песочный. Также найдены подрядчики для центра социальной реабилитации инвалидов в Василеостровском районе и детского туберкулезного санатория в поселке Ушково.

Как сообщили 7 декабря в пресс-службе Комитета по строительству, строительством здания амбулаторно-поликлинического корпуса ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» займется компания «ЭлинАльфа». Корпус будет находиться на Ленинградской улице в Песочном.

Работы по проектированию строительства здания для центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на улице Камской на Васильевском острове выполнит ООО «Петроградпроект».

Кроме того, стало известно, кто выиграл контракт на проектирование строительства зданий детского туберкулезного санатория на базе СПб ГУЗ «Детский туберкулезный санаторий «Жемчужина» на Пляжевой улице в поселке Ушково. Подрядчиком стало ООО «АКБ Монолит».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый корпус онкоцентра в Песочном обойдется в 1,3 млрд рублей.