Новый корпус онкоцентра в Песочном обойдется в 1,3 млрд рублей

Согласно данным, опубликованным на портале госзакупок, объявлено начало конкурса на строительство нового амбулаторно-поликлинического корпуса онкоцентра в Песочном.
Максимальная цена контракта, установленная заказчиком, составляет 1,34 миллиарда рублей. Подрядчик обязуется исполнить все необходимые работы в срок до конца следующего года. Подать заявку на участие в тендере можно до 19 августа, определят подрядчика на следующий день.
Проект нового корпуса разработала компания «Гранд инжиринг», которая представила пятиэтажное здание и подвальный этаж, также оборудованный под нужды онкоцентра.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Германия передала медицинское оборудование в дар петербургскому Госпиталю ветеранов всех войн. Общая сумма помощи стационару оценивается в 12 миллионов евро.