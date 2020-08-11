Госпиталь для ветеранов войн получил в дар медицинское оборудование от Германии

Сегодня, 11 августа, в Петербурге состоялась встреча между губернатором города Александром Бегловым и федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Помощь с ценными ресурсами для оснащения госпиталя Германия оказала Северной столице в рамках договоренностей, которых удалось достигнуть год назад. Стороны сошлись на необходимости помогать жителям блокадного Ленинграда. Таким образом, уже 31 июля в стационар доставили оборудование стоимостью 2 миллиона евро. Основной объем поставленных средств уже подготовлен к работе. Сотрудники больницы прошли соответствующее обучение.

Известно, что помощь будет оказана в несколько этапов. Продолжение первого назначено на следующий год. Город ожидает очередную поставку оборудования на сумму 2 миллиона евро. В ходе второго этапа на базе госпиталя организуют патоморфологическую лабораторию. Для нее доставят все необходимые средства. Известно, что общая сумма финансирования в рамках проекта составит 12 миллионов евро, а продлится он до 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

Беглов передал Маасу благодарность от блокадников, которые оценили по достоинству благородный жест. Помимо этого, глава города подчеркнул, что блокадники помимо этого рассчитывают и на получение индивидуальных выплат от правительства ФРГ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава МИД Германии приедет в Петербург, чтобы почтить память жертв блокады.